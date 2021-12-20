Женева, Швейцария, 20 декабря, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса, а также перенесённый ранее COVID-19 не гарантируют, что человек не заразится штаммом «Омикрон», сообщил 20 декабря журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Who.int Тедрос Аданом Гебрейесус

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По словам Гебрейесуса, штамм «Омикрон» гораздо быстрее распространяется, чем штамм «Дельта»: такие подтверждения у ВОЗ уже есть.

Кроме того, отметил глава ВОЗ, весьма вероятно, что те, кто привит или переболел, могут вновь заразиться — теперь уже «Омикроном».