Ростов-на-Дону, , 19:19 — REGNUM В отставку ушла заместитель главы администрации Ростова-на-Дону, курирующая вопросы экономического развития, Светлана Камбулова. Информацию подтвердили в горадминистрации.

Ростовская мэрия Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Чиновница покинула руководящий пост по собственному деланию. Временно курировать экономическую сферу будет первый заместитель сити-менеджера областного центра Юрий Овчинников.

ИА REGNUM сообщало, что Светлана Камбулова начинала свою деятельность в администрации Белой Калитвы и Белокалитвинского района, затем занимала должности в правительстве Ростовской области. В январе 2015 года она возглавила городской департамент экономики, с 2019 года трудилась на посту заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.

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