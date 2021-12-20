Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В отставку ушла заместитель главы администрации Ростова-на-Дону, курирующая вопросы экономического развития, Светлана Камбулова. Информацию подтвердили в горадминистрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ростовская мэрия

Чиновница покинула руководящий пост по собственному желанию. Временно курировать экономическую сферу будет первый заместитель сити-менеджера областного центра Юрий Овчинников.

ИА REGNUM сообщало, что Светлана Камбулова начинала свою деятельность в администрации Белой Калитвы и Белокалитвинского района, затем занимала должности в правительстве Ростовской области. В январе 2015 года она возглавила городской департамент экономики, с 2019 года трудилась на посту заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.