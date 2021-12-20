Москва, , 19:17 — REGNUM Исполнитель Григорий Лепс и его супруга Анна Шаплыкова официально развелись. Об этом 20 декабря пишет «РИА Новости».

Григорий Лепс Okras

На заседании суда присутствовал лишь представитель Шаплыковой. Сам Лепс в суде не появился и отправил письменное согласие на расторжение брака.

ИА REGNUM напоминает, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова зарегистрировали свои отношения в 2000 году. У них есть трое детей.

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