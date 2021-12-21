Москва, 21 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Коронавирус и бедность назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин главными вызовами 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается, не только перед нашей страной, но и перед всем миром», — отметил Володин.

Еще один внутренний вызов — бедность.

«Это то, что нам необходимо преодолеть», — подчеркнул он.

Однако, продолжил спикер Госдумы, и на международном уровне вызовов предостаточно.

«Наша задача — законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства. Внешняя политика у нас достаточно эффективна. Если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать», — рассуждает Володин.

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