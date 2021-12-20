Скопье, , 20:13 — REGNUM Недавно вошедшая в состав правящей коалиции Северной Македонии малая албанская партия Движение Альтернатива 20 декабря объявила имена своих представителей в новом правительстве Северной Македонии.

Димитар Ковачевски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Альтернатива получит министерства здравоохранения — его возглавит Беким Сали, информационного общества и администрации Адмирим Алити, а также посты заместителей министров образования, культуры и сельского хозяйства.

Ожидается, что до конца текущей недели (до 26 декабря) премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев официально подаст прошение об отставке. Премьер-министром станет нынешний министр финансов Димитар Ковачевски.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто будет руководить Македонией после Заева — досье Димитара Ковачевски