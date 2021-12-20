Берлин, , 19:10 — REGNUM Объявление российского МИД о том, что в ответ на недружественные действия Берлина Москва объявила персонами нон грата двух германских дипломатов, в МИД Германии назвали «необоснованным». Об этом говорится в опубликованном 20 декабря заявлении германского внешнеполитического ведомства.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заявив, что ожидали от Москвы такой реакции — высылки двух дипломатов, в МИД Германии назвали принятое российским руководством решение «совершенно необоснованным». Берлин прогнозирует ухудшение отношений с Москвой.

Аргументируя свою оценку того, что Москва якобы выслала германских дипломатов «необоснованно», в МИД Германии заявили, что выслали двух российских дипломатов не просто так, а «в ответ». Ответ же Берлином был дан, как поясняется, после того, как берлинский суд установил: убийство в 2019 году в германской столице якобы было совершено российским гражданином по указу российских государственных служб.

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Напомним, в России этот приговор суда в Берлине назвали политически мотивированным, а решение выслать двух российских дипломатов — недружественным, и предупредили о неотвратимости ответных мер.

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