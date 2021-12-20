Москва, , 19:08 — REGNUM В Москве состоится первый для России международный онлайн-кинофестиваль Patriki Film Festival. Об этом 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сервиса START.

Patriki Film Festival Пресс-служба START

На фестивале российские и зарубежные режиссёры покажут свои работы. Во время проведения мероприятия их фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-формате.

Фестиваль также будет включать в себя несколько конкурсных программ. Председателем жюри выступит американский режиссёр, лауреат премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски.

Добавим, что Patriki Film Festival состоится летом 2022 года — регистрация авторов картин в качестве участников конкурсной программы доступна с 20 декабря 2021 года на сайте мероприятия. Основателями фестиваля являются Марина Жигалова и Алексей Боков.

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