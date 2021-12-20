Барселона, Испания, , 19:08 — REGNUM 20 декабря журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что каталонская «Барселона» рассмотрит вариант подписания атакующего полузащитника лондонского «Челси» и сборной Марокко по футболу Хакима Зиеша, если не сможет говориться с «Манчестер Сити» по трансферу Феррана Торреса.

Также сообщается, что «Барселона» пока не может договориться с «Манчестер Сити» о сумме выкупа испанского нападающего. «Горожане» требует 60 миллионов евро, при этом «сине-гранатовые» готовы заплатить лишь 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Торрес согласовали условия личного контракта.

В текущем сезоне 28-летний Хаким Зиеш принял участие в восемнадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.