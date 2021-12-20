Чебаркуль, Челябинская область, 20 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Челябинский омбудсмен Юлия Сударенко посетила танковую дивизию в Чебаркуле, военнослужащий которой зашил себе рот. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного.

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Они пообщалась с солдатом с глазу на глаз. По её словам, на стрессовые факторы, которые повлекло кардинальное изменение образа жизни, наложились и личные обстоятельства.

«Конечно, нельзя признать такой способ реагирования адекватным. Оставила ему свои контакты, чтобы и он, и мама, при необходимости, могли со мной связаться», — добавила Сударенко.

Она также отметила, что сослуживцы положительно отзываются о нём. Кроме того, уполномоченная по правам человека порекомендовала командованию относиться к молодому поколению более внимательно.

Как сообщало ИА REGNUM, один из солдат зашил свой рот. Это произошло после его ссоры с девушкой.