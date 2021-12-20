Рига, , 19:01 — REGNUM Ситуацию с нечищеными улицами и тротуарами в столице Латвии является неприемлемой и стала настоящим уроком для городских властей. Об этом мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил государственному радио Latvijas Radio.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стакис призвал рижан активнее участвовать в уборке снега и сообщать о проблемах на местах из-за неубранного снега. Он пообещал штрафовать нарушителей режима своевременной уборки от снега проезжей части и тротуаров благодаря «сигналам общественности»: «Это поможет нам идентифицировать нарушения, налагать штрафы и вменять в обязанность выполнение».

По его словам, в ближайшее время Рижская дума проведет заседание, на котором депутаты оценят, как работает действующая система и что в ней нужно усовершенствовать, чтобы содержать дороги и тротуары чистыми.

В начале декабря мощный снегопад привел к параличу движения общественного транспорта на ряде основных городских улиц Риги. Недовольство работой коммунальных служб выражали и рижане.

В связи с необходимостью обеспечить очистку Риги от снега, чтобы улучшить пропускную способность улиц и ситуацию в сфере безопасности дорожного движения, мэрия приняла решение, что с 10 декабря 2021 года до 1 апреля 2022 года дорожные службы будут устанавливать на улицах столицы знаки, запрещающие стоянку и остановку машин.

Это вызвало новое недовольство горожан — на этот раз владельцев автотранспорта.