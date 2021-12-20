Валенсия, Испания, , 18:59 — REGNUM Сегодня, 20 декабря, в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» «Леванте» в заключительном матче восемнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Севильей». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Бригада арбитров: Пабло Гонсалес Фуэртес | Альфредо Родригес | Исраэл Барсена Родригес.

«Летучим мышам» не смогут помочь Максимилиано Гомес и Даниэль Васс, отбывающие дисквалификацию. Тони Лато и Габриэль Паулиста продолжают восстанавливаться от повреждений и их участие под вопросом.

В последний раз «Леванте» и «Валенсия» играли между собой 30 июля в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился минимальной победой «летучих мышей» со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил парагвайский центральный защитник Омар Альдерете.