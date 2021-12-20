Москва, , 18:58 — REGNUM Законопроект о государственной политике по развитию детского движения в России предложила разработать глава комитета Госдумы Нина Останина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

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«Этот закон вывел бы тему детских организаций на государственный уровень, придал бы ей системный характер и проложил бы дорогу по созданию таких механизмов работы с нашими детьми, чтобы они уже в нашем возрасте с радостью и благодарностью вспоминали счастливое детство, а мы с вами гордились бы тем, что вырастили поколение настоящих граждан и патриотов Отечества», — сказала Останина в ходе слушаний в Госдуме.

Она также предложила обратиться к президенту РФ Владимир Путину об издании указа о праздновании 100-летия пионерской организации по аналогии с его указами о юбилеях ВЛКСМ.

«Это позволило бы на государственном уровне дать старт дискуссии о современном использовании 100-летнего опыта в работе с детьми, в гражданской патриотической работе», — отметила глава комитета Госдумы.