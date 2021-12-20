Москва, 20 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Законопроект о государственной политике по развитию детского движения в России предложила разработать глава комитета Госдумы Нина Останина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

ИА REGNUM Госдума

«Этот закон вывел бы тему детских организаций на государственный уровень, придал бы ей системный характер и проложил бы дорогу по созданию таких механизмов работы с нашими детьми, чтобы они уже в нашем возрасте с радостью и благодарностью вспоминали счастливое детство, а мы с вами гордились бы тем, что вырастили поколение настоящих граждан и патриотов Отечества», — сказала Останина в ходе слушаний в Госдуме.

Она также предложила обратиться к президенту РФ Владимир Путину об издании указа о праздновании 100-летия пионерской организации по аналогии с его указами о юбилеях ВЛКСМ.

«Это позволило бы на государственном уровне дать старт дискуссии о современном использовании 100-летнего опыта в работе с детьми, в гражданской патриотической работе», — отметила глава комитета Госдумы.