Салехард, 20 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Салехарде 20 декабря произошёл пожар в деревянном жилом доме №4а по улице Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-лужба горадминистрации Салехарда Ликвидация огня в доме №4а по улице Чапаева

Возгорание началось в одной из квартир второго этажа. Всего в доме 16 квартир. Первый подъезд не повреждён. Жильцы эвакуированы. Мужчина 1985 года рождения получил ожог пальца, женщина 1968 года рождения — отравление угарным газом. Остальные жители дома не пострадали.

Всем жильцам оказана необходимая помощь. К месту происшествия направлены автобусы для обогрева людей. Решён вопрос о расселении пострадавших в гостиницы. Люди будут обеспечены горячим питанием. На месте будут работать сотрудники полиции для охраны имущества. сообщают в пресс-службе мэрии столицы Ямала.

Отмечается, что пострадавшие могут получить материальную помощь в размере 50 тыс. рублей для семей, состоящих из двух и более человек, или 20 тыс. рублей — на одиноко проживающих граждан.