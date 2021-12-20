Пенза, 20 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В предстоящем году на строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области будет направлено более 7,5 млрд рублей, из них свыше 900 млн выделяется из федерального бюджета. На эти средства планируют отремонтировать и построить порядка 600 км дорог, доложил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Rosavtodor.ru Строительство дороги

С его слов, в 2022 году начнется строительство автодороги в обход села Бессоновка общей протяженность 18,5 км. Стоимость работ составит около 6 млрд рублей.

Почти 2,5 млрд рублей будет направлено в 2022 году на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

С этом году совместно с муниципалитетами сформированы программы строительства и ремонта опорной сети дорог сроком действия с 2022 по 2025 годы. В приоритете привести в порядок автотрассы к сельским населенным пунктам с численностью 300 и более человек. Из дорожного фонда Пензенской области на реализацию программы в 2022 году направят 1,9 млрд рублей.

Губернатор Олег Мельниченко пояснил, что на приведение дорог в нормативное состояние потребуется определённое время. В течение ближайших пяти лет эта проблема будет решаться с привлечением средств регионального и федерального бюджетов.

«Есть населенные пункты экономически активные. С дорог к ним мы и начнем реализацию программы. Все сразу сделать невозможно, поэтому совместно с главами администраций мы выстроили данные приоритеты и начали работать», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на ремонт дорог направят более 500 млн рублей. В перечень объектов вошли 93 дороги.

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