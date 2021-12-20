Москва, , 18:56 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы к вечеру понедельника, 20 декабря, достигли максимальных десяти баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что наиболее всего движение затруднено в центральной части города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также отдельных участках МКАД.

Серьёзные заторы также наблюдаются на Рязанском проспекте, Профсоюзной улице, проспект Андропова.

По оценке департамента, средняя скорость движенияавтомобилей по городу в настоящее время составляет 20 км/ч, автобусов — 58 км/ч.

Согласно прогнозу онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на столичных дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до четырёх баллов.