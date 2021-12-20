Ярославль, , 19:03 — REGNUM В ноябре 2021 года смертность в Ярославской и Костромской области превысила рождаемость в 3,3 и 3,5 раза. Об этом со ссылкой на данные ЗАГС регионов сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тревожное соседство Наталья Диева © ИА REGNUM

За этот период в Ярославской области появилось на свет 838 младенцев и умерло 2749 человек. В Костромской области родилось 412 детей и скончались 1426 горожан. Схожая ситуация наблюдалась в январе, сентябре и октябре текущего года.

Всего по итогам 11 месяцев текущего года смертность в Ярославской области превысила рождаемость в 2,4 раза, в Костромской — в 2,5 раза.

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