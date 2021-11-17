Москва, 15 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. За сутки российские военные улучшили позиции в зоне спецоперации на четырёх направлениях, сообщил 15 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Подразделения группировки российских войск «Запад» заняли в течение суток более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в Харьковской области в районах сёл Синьковка и Петропавловка, в ДНР — в районе сёл Дроновка и Григоровка, в ЛНР — районе села Червоная Диброва.

«ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей», — сообщил Конашенков.

Также российские военные в ходе контрбатарейной борьбы нанесли удары по двум гаубицам М777 калибра 155 мм американского производства, гаубице FH-70 калибра 155 мм британского производства, гаубицам 2А65 «Мста-Б», 2С1 «Гвоздика», гаубице Д-30 калибра 122 мм и боевой машине РСЗО «Град» калибра 122 мм.

Южная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю, нанеся удары по ВСУ в ДНР в районе Горняка, Часова Яра, посёлка Калинина, сёл Елизаветовка, Орехово-Василевка и Ступочки и отразив контратаку. Украинская армия потеряла более 630 военных.

Также российские военные нанесли удары по гаубицам калибра 155 мм FH-70, М777, М198 и AS-90 Braveheart (производство Великобритании), САУ 2С3 «Акация», гаубице Д-20 калибра 152 мм, САУ 2С1 «Гвоздика» и Д-30 калибра 122 мм, двум орудиям М119 американского производства калибра 105 мм и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

«Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ», — заявил официальный представитель оборонного ведомства.

Российская группировка войск «Центр» в течение суток улучшила тактическое положение, отразив пять контратак украинской армии. ВС России нанесли удары по ВСУ в ДНР в районе посёлков Новоалександровка и Восход, сёл Воздвиженка, Новопокровское и Евгеновка.

«Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М102 производства США», — сообщил Конашенков.

Подразделения группировки российских войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся удары по украинский армии в ДНР в районах сёл Новоукраинка, Нескучное и Октябрь и в Запорожской области в районе города Гуляйполе.

«ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», — отметил Конашенков.

Официальный представитель российского оборонного ведомства также сообщил, что ВС России в течение суток уничтожили на херсонском направлении две пусковые установки РСЗО HIMARS и М270 американского производства.

Также военные группировки войск «Север» продолжили в течение суток продвижение в глубину обороны ВСУ. Российские военные нанесли удары по украинской армии в районе Волчанска и села Терновая в Харьковской области.