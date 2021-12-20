Париж, , 18:54 — REGNUM В Париже мужчина, вооруженный ножом, захватил в заложники двух женщин, сообщает 20 декабря радио «Европа-1».

Заложник

Инцидент произошёл в XII округе французской столицы на улице Алигр.

Злоумышленник требует встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

На данный момент известно, что злоумышленником является 50-летний мужчина. По утверждению местных СМИ, он страдает психическим расстройством.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ из спецбригады розыска и быстрого реагирования (BRI).

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В России 20 декабря отмечают День работника органов безопасности