Вашингтон, 20 декабря, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» за премьерные выходные в США и Канаде превысили $253 млн, что стало рекордным показателем за период пандемии и сделало фильм третьим по величине дебютом в истории Голливуда, сообщает 20 декабря Reuters

Cristian Bortes Человек-паук

По всему миру, согласно оценкам дистрибьютора Sony Corp, новый фильм про Человека-паука собрал $334,2 млн за выходные.

В России фильм посмотрели уже более 2,5 миллионов зрителей, а кассовые сборы превысили 1,1 миллиарда рублей.

Напомним, мировая премьера третьего фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли состоялась в прошедший четверг, 15 декабря. В первую же ночь кинолента собрала $50 млн, что также стало рекордом для фильмов, вышедших в период пандемии.

К 19 декабря мировая касса фильма от студии Marvel достигла $587 млн при заявленном бюджете фильма в $200 млн.