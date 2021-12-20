Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Интенсивность снегопадов в Петербурге не может служить оправданием для плохой работы дорожных и коммунальных служб по уборке города от снега и наледи. Об этом 20 декабря заявил губернатор региона Александр Беглов в радиообращении к горожанам.

Литейный проспект, декабрь 2021 г Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отметил, что к утру 20 декабря на снегоприемные и снегоплавильные пункты города поступило порядка 1 млн кубометров снега, в то время как за всю прошлую зиму туда было доставлено 1,3 млн кубометров снежных масс. «За три недели декабря в Петербурге вывезено немногим меньше снега, чем за три месяца прошлой зимы», — добавил Беглов.

Но это не может являться оправданием для тех, кто оказался не готов к работе в зимних условиях. При этом Беглов назвал причины плохой уборки снега: «Неукомплектованные штаты дворников и водителей, слабый контроль за подрядными организациями, заключенные, но не действующие договоры на привлечение техники строительных организаций».

«Всё это станет основой для предметного разговора с соответствующими руководителями», — пообещал глава города.

Беглов также констатировал, что дорожное предприятие ГУДП «Центр» фактически не справилось с уборкой центральной части Петербурга, и на помощь пришлось перебрасывать силы из периферийных и даже пригородных районов мегаполиса. В отношении этого предприятия, а также профильных чиновников городской и районных администраций ведутся служебные проверки.

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