Берлин, , 18:44 — REGNUM В Германии грузовик с опилками протаранил колонну военной техники армии США, сообщает 20 декабря телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Бронированные машины Армии США Stryker в городе Фильсэкк. Германия 7th Army Joint Multinational Training Command

Инцидент произошёл в Баварии, на трассе А3 между городами Пасберг и Фельбург. В результате пострадали восемь человек, в том числе военные США.

По данным местных СМИ, грузовик врезался в автоцистерну, находившуюся в конце колонны американской техники, стоявшей на обочине.

В результате столкновения вспыхнул пожар, от которого пострадали четыре машины.

Из-за пожара движение на трассе А3 пришлось закрыть. О водителе грузовика пока ничего не сообщается.

Ведётся расследование.

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