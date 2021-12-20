Салехард, , 18:42 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь — среди вахтовых работников. Об этом 20 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 113 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 403 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 20 декабря подтвердили 60 922 случая заражения коронавирусом, вылечились 54 993 человека, скончались 930 (двое за последние сутки).

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