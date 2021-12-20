Рига, 20 декабря, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Уроженка Латвии Сандра Биндемане (теперь ее фамилия по мужу Мухаммед) ищет возможность вернуться на родину из Афганистана, сообщило латвийское гостелевидение LTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Сандра прожила в Афганистане уже 30 лет со своим мужем мужем Сабиром — познакомились в Риге в 1991 году, он учился в школе милиции. В Латвии родилось трое детей, младший появился на свет уже в Афганистане. Три года назад муж Сандры умер.

Сейчас она временно живет в городе Мазари-Шариф (в 300 с лишним км севернее столицы Кабула (с детьми Шакилой, Кристиной, Закиром и Зикро, а также с внуками у зятя. Раньше она жила еще севернее, в Шебергане, откуда пришлось уехать с приходом талибов.

По ее словам, у нее уже есть опыт бегства от талибов и два года эмиграции в Пакистане. Но теперь Сандра опасается за свою жизнь и жизни детей и внуков. Она хочет уехать на родину.

«Мы ощущаем очень большую угрозу. Четыре месяца прошло после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — я на улицу не выходила. Очень трудно живется. Сын четыре месяца в школу не ходит, боюсь отпускать», — рассказала она.

По словам директора Консульского департамента МИД Латвии Агнесе Салини, о ситуации этой семьи в ведомстве знают. Сведения о ней были получены 23 августа 2021 года. Сейчас ее держат в поле зрения и постоянно выходят на связь.

«Мы помогли ей и ее семье прояснить их правовой статус в Латвии. Помогли и связаться с родственниками тут, а также искали способы, как им вернуться в Латвию. К сожалению, ее возможности выехать из Афганистана довольно ограниченны, потому что у нее и ее семьи нет годных документов для путешествия — паспортов», — заявила латвийский дипломат.