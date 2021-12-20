Белград, 20 декабря, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Компания «Рио Тинто» продолжит реализацию проекта «Ядар» на законных основаниях и предоставит общественности подробную информацию о проекте. Об этом сообщила пресс-служба компании 19 декабря.

Елена Хованская ИА REGNUM Карбонат лития

«Предприятие «Рио Сава Эксплорейшен» уже два десятилетия работает в Сербии над проектом геологической разведки и разработки залежей лития и бора «Ядар». Предприятие работает в соответствии с законами и высшими профессиональными стандартами, в сотрудничестве с научными и экспертными кругами, органами местного самоуправления и правительством Сербии в целях реализации самой крупной инвестиции в области горного дела в этой части мира», — цитирует издание «Политика» сообщение сербского филиала компании «Рио Тинто».

Компания отметила, что планирование действий в рамках реализации проекта «Ядар» продолжится с учетом законодательной базы Сербии, как это было до сих пор.

«Мы понимаем, что проект вызывает повышенный интерес граждан, и мы продолжим информировать их обо всех аспектах проекта, в котором мы участвуем», — сообщила компания «Рио Тинто».

Напомним, что граждане Сербии протестуют против строительства литиевого рудника компании «Рио Тинто» на западе страны, так как этот проект может нанести непоправимый ущерб окружающей среде в этой части Сербии. Акции протеста проходят в городах страны несколько выходных подряд.