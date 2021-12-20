Рига, , 18:35 — REGNUM Латвийскому обществу нужно готовиться к росту заболеваемости коронавирусом из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Об этом министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы живем в тени «Омикрона», ситуация и прогнозы становятся все серьезнее. Пожалуйста, давайте все вакцинируемся и ревакцинируемся, вакцины хватит на всех», — призвал министр.

По его прогнозу, сразу после новогодних праздников в Латвии может оказаться превышен порог в 3 000 зараженных за сутки.

Он объяснил это «молниеносным» распространением нового штамма: как показывает практика других стран, число заболевших из-за этого удваивается каждые 2−3 дня, а не каждые 2−3 недели.

«Многие обоснованно ожидают послаблений после 11 января, которые мы обещали по выходу из локдауна в ноябре. Не знаю, сможем ли», — подчеркнул министр и призвал членов правительства уже сейчас подумать над не ослаблением, а введением еще более жестких мер ограничений.

Поэтому Даниэль Павлютс призывал всех жителей Латвии отмечать Рождество и Новый год только в самом узком семейном кругу.