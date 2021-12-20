Вашингтон, 20 декабря, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Американская компания Alphabet, которой принадлежит сервис видео YouTube, восстанавливает доступ к каналам Walt Disney после достижения соглашения о распространении, сообщает 20 декабря Reuters.

Walt Disney

При этом компании не раскрывают финансовые условия сделки.

Ранее пользователи столкнулись с двухдневным отключением каналов Walt Disney на платформе YouTube TV. На прошлой неделе руководство YouTube предупредил, что продлит соглашение с Disney, только если компания предложит справедливые условия. Также было объявлено о снижении ежемесячной цены на YouTube TV на $15. Вместо $64,99 подписка начала стоить $49,99.