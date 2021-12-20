Купертино, США, , 18:32 — REGNUM Потоковый сервис Apple TV Plus снимет документальный фильм про то, как создавалась музыка для фильмов про приключения Джеймса Бонда. Об этом 20 декабря сообщает портал Screen Rant.

Джеймс Бонд Цитата из к/ф «Живешь только дважды». реж Льюис Гилберт. 1967. Великобритания

Картина будет называться The Sound of 007, её снимут к 60-летию франшизы, которое будут отмечать в октябре 2022 года. В качестве режиссёра проекта выступит Мэт Уайткросс, снявший «Дорогу на Гуантанамо».

Напомним, самый первый фильм бондианы «Доктор Ноу» вышел на большие экраны в 1962 году, в нём роль Джеймса Бонда исполнил Шон Коннери. Премьера последней (25-й по счёту) картины «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли состоялась 7 октября 2021 года.

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