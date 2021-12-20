Купертино, США, 20 декабря, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Потоковый сервис Apple TV Plus снимет документальный фильм про то, как создавалась музыка для фильмов про приключения Джеймса Бонда. Об этом 20 декабря сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Живешь только дважды». реж Льюис Гилберт. 1967. Великобритания Джеймс Бонд

Картина будет называться The Sound of 007, её снимут к 60-летию франшизы, которое будут отмечать в октябре 2022 года. В качестве режиссёра проекта выступит Мэт Уайткросс, снявший «Дорогу на Гуантанамо».

Напомним, самый первый фильм бондианы «Доктор Ноу» вышел на большие экраны в 1962 году, в нём роль Джеймса Бонда исполнил Шон Коннери. Премьера последней (25-й по счёту) картины «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли состоялась 7 октября 2021 года.