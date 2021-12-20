Таллин, , 18:32 — REGNUM В эстонской ценовой зоне энергетической биржи стран Северной Европы Nord Pool среднесуточная биржевая цена на электроэнергию во вторник, 21 декабря, вырастет до 406,89 евро за мегаватт/час. Об этом сообщил портал rus.err.ee.

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что это третий по величине показатель в истории цен на электроэнергию страны. Этой осенью и зимой биржевые цены на электроэнергию побили ценовые рекорды. Последний раз рекорд был зафиксирован 7 декабря 2021 года, когда цена достигла 469,03 евро за мегаватт/час.

Во вторник максимального значения стоимость электроэнергии достигнет в промежутке времени между 18 и 19 часами, когда цена повысится до 620 евро за мегаватт/час. Абсолютный рекорд цены также был установлен 7 декабря, когда между 8 и 9 часами утра тариф составил 1000 евро и семь центов.

Средняя цена в ноябре составила 116,78 евро, что примерно в 3 раза выше, чем годом ранее, когда среднемесячная биржевая цена составляла 40,99 евро.