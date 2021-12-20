Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открыли специальный обсерватор для ковид-пациентов с новым штаммом «омикрон». Об этом 20 декабря сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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«Мы открыли специальный обсерватор для контактных по «омикрону» на базе пансионатов «Балтиец» и «Заря». Но заразность нового штамма значительно выше, чем у его предшественника. Это осложняет и без того напряженную эпидобстановку в Санкт-Петербурге», — сказал Беглов в эфире «Радио России».

Он сообщил, что в Смольном прорабатывают несколько сценариев режима проведения новогодних каникул, в том числе, с учетом «дополнительного регулирования». «Главный критерий — динамика заболеваемости», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что тем, кто еще не привился от ковида, важно вакцинироваться именно сейчас, пока город не столкнулся с новой волной коронавируса.

«Доказано, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни и многократно уменьшает вероятность летального исхода», — напомнил Александр Беглов, добавив, что запас вакцины в городе превышает 1 млн доз.

Напомним, в Петербурге выявлено несколько случаев заражения штаммом «омикрон», его привезли в город люди, находившиеся за рубежом.