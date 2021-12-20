Киев, , 18:29 — REGNUM Войска НАТО должны быть размещены на Украине, вблизи России военное присутствие альянса должно быть существенно усилено, сообщил 20 декабря журналистам в Киеве литовский президент Гитанас Науседа.

Гитанас Науседа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, альянсу следует противодействовать России — как стягивая войска «на восточном фланге», так и «усиливая свой военный потенциал». НАТО нужно разработать три варианта сценария — в зависимости от действий России.

Кроме того, литовский политик высказался против российско-белорусской интеграции, якобы угрожающей странам ЕС.

Напомним, российский МИД обнародовал требования Москвы по гарантиям безопасности в связи с активностью НАТО у границ России и в связи с рядом заявлений по поводу того, что якобы РФ намерена «идти на Украину».

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