Ставрополь, 20 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае может быть отменен запрет на посещение мест массового пребывания людей без сертификатов о прививке против COVID-19. На серьезные убытки из-за введения QR-кодов пожаловались властям региона, в частности, рестораторы и представители бизнеса в сфере развлечений, в том числе владельцы кинотеатров.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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В ходе состоявшегося 20 декабря заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции его участники рассмотрели предложения предпринимателей. Вопрос о введении временного моратория на использование прививочных сертификатов будет обсужден в ближайшее время, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он дал поручение проработать эту возможность.

«Рассмотрели обращения по поводу системы QR-кодирования. Есть много вопросов от бизнеса: не все получается с первого раза, появляются угрозы для экономической устойчивости предприятий. С учетом того, что не за горами новогодние выходные — это серьезное обстоятельство. Чтобы сохранить предприятия, поступило предложение о введении временного моратория на использование QR-кодов для бизнеса»,— написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.⠀При этом он отметил, что временная отмена системы предъявления прививочных сертификатов против коронавируса не коснется бюджетных и государственных организаций.

Напомним, система QR-кодов на Ставрополье была внедрена во всех организации сфер культуры, спорта, общепита и торговли с декабря 2021 года. Такие же меры должны были действовать с 22 декабря на объектах курортной и гостиничной сферы.

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