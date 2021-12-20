Гватемала, 20 декабря 2021, 19:35 — REGNUM Жители гватемальского города Санта-Катарина Икстауакан 20 декабря заблокировали проезд по Панамериканскому шоссе, выражая свое возмущение массовыми убийствами в муниципалитете. Об этом сообщает гватемальское информагентство Prensa Libre.

Диего Ривера. Панамериканское единство, фрагмент. 1940
Диего Ривера. Панамериканское единство, фрагмент. 1940

Протестующие почтили память тринадцати погибших, среди которых было четверо детей, во время территориального конфликта между общинами в Солоне. Они также призывают правительство ввести меры по предотвращению конфликтов и убийств.

Давний конфликт между муниципалитетами Нуаула и Санта-Катарина Икстауакан, продолжающийся уже 160 лет, возобновился 17 декабря в деревне, на которую претендуют оба муниципалитета. В результате погибли четыре ребенка, пять мужчин и четыре женщины. Правительство никак не может повлиять на конфликт и окончательно определить границы районов.

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