Гватемала, , 19:35 — REGNUM Жители гватемальского города Санта-Катарина Икстауакан 20 декабря заблокировали проезд по Панамериканскому шоссе, выражая свое возмущение массовыми убийствами в муниципалитете. Об этом сообщает гватемальское информагентство Prensa Libre.

Диего Ривера. Панамериканское единство, фрагмент. 1940

Протестующие почтили память тринадцати погибших, среди которых было четверо детей, во время территориального конфликта между общинами в Солоне. Они также призывают правительство ввести меры по предотвращению конфликтов и убийств.

Давний конфликт между муниципалитетами Нуаула и Санта-Катарина Икстауакан, продолжающийся уже 160 лет, возобновился 17 декабря в деревне, на которую претендуют оба муниципалитета. В результате погибли четыре ребенка, пять мужчин и четыре женщины. Правительство никак не может повлиять на конфликт и окончательно определить границы районов.

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмен Гватемалы: «Мы продолжаем оставаться расистским государством»