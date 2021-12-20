Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. 20 декабря в Telegram-канале «Матч Премьер» была опубликована символическая сборная лучших игроков завершившейся первой части сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Голкипер: Игорь Акинфеев — ЦСКА — 18 матчей и 16 пропущенных

Защитники: Марио Фернандес — ЦСКА — 17 матчей и 2 желтые карточки, Георгий Джикия — «Спартак» — 17 матчей, 1 гол, 1 результативная передача и 3 желтые карточки, Ярослав Ракицкий — «Зенит» — 15 матчей, 1 гол, 4 результативные передачи и 4 желтые карточки, Дуглас Сантос — «Зенит» — 16 матчей, 1 результативная передача и 1 желтая карточка.

Полузащитники: Даниил Фомин — «Динамо» — 17 матчей, 6 голов и 2 голевые передачи, Дмитрий Баринов — «Локомотив» — 15 матчей и 6 желтых карточек, Арсен Захарян — «Динамо» — 17 матчей, 4 гола и 5 результативных передачей, Клаудиньо — «Зенит» — 12 матчей, 7 голов и 2 результативные передачи.

Нападающие: Гамид Агаларов — «Уфа» — 18 матчей и 13 забитых мячей, Иван Сергеев — «Крылья Советов» — 18 матчей, 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.

После восемнадцати сыгранных туров в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 лидирует санкт-петербургский «Зенит», одержавший одиннадцать побед и набравший 38 очков. На второй строчке с 36-ю очками расположилось московское «Динамо».