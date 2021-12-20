Москва, 20 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Россия объявит двоих сотрудников посольства Германии «персонами нон-грата» и вышлет их со своей территории, сообщает 20 декабря пресс-служба МИД РФ.

Цвета национального флага ФРГ

Отмечено, что такой шаг предпринят в ответ на аналогичное недавнее решение правительства ФРГ.

Напомним, 20 декабря посол Германии Гезе Андреас фон Гайр был вызван в российский МИД, где его предупредили, что «российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем».

Также послу ФРГ был заявлен решительный протест в связи с тем, что 15 декабря германская сторона решила выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине из-за решения Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором обвинили «российские спецслужбы»

В свою очередь, МИД России напомнил, что Хангошвили был одним из главарей террористических банд Северного Кавказа.