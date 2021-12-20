Пенза, 20 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В 35-ти муниципалитетах Пензенской области в 2022 году планируют благоустроить 23 дворовых территории и 28 общественных пространств. На эти цели предусмотрено более 362 млн рублей. Об этом 20 декабря зашла речь на оперативном заседании в региональном правительстве.

Благоустройство

Губернатор области Олег Мельниченко потребовал не позднее первой половины января завершить разработку проектно-сметной документации на 2022 год.

«Чтобы все работы по созданию комфортной городской среды были закончены не позднее сентября. Это плохая практика — сдавать объекты под конец года, в последней момент, от этого нужно уходить. Для этого необходимо грамотно и четко выстраивать организацию работы по каждому объекту», — поставил задачу глава региона.

В 2021 году в рамках госпрограммы Пензенской области «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 60 объектов (включая 21 дворовую территорию и 39 общественных пространств) на территории 35 муниципальных образований региона. Общий объем выделенных бюджетных средств составил более 378 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городах Пензенской области запущена новая программа благоустройства дворов многоквартирных домов. Программа рассчитана на пять лет. В городе Пензе в 2021 году приведут в порядок более 30-ти дворов, свыше 15-ти в Кузнецке, порядка 5−7 в каждом из городов — Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.

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