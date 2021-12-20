Минск, 20 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. «Вечером 19 декабря 2021 г. совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — сообщила вечером 20 декабря пресс-служба МИД Белоруссии.

Homoatrox МИД Белоруссии

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

Дипломатической полиции Лондона удалось задержать нескольких «радикалов» из числа нападавших. По информации МИД Белоруссии, они «предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея» («Надежда» — прим. ИА REGNUM).

Подробнее о деятельности таких групп в сюжете: Протесты в Белоруссии

«Данная попытка расправы, совершенная в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений, еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих. В МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах», — сказано в публикации МИД постсоветской республики.

Также читайте: «Каждой твари пулю в лоб» — белорусская пропаганда жаждет крови несогласных