Барселона, Испания, 20 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. 20 декабря испанское издание Sport. es сообщило, что каталонская «Барселона» и 34-летний таранный форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани согласовали контракта на полтора сезона до 30 июня 2023 года.

Ailura Эдинсон Кавани

Также сообщается, что первые полгода Кавани будет получать очень низкую зарплату, пока клуб не исправит свое финансовое положение. В начале следующего сезона уругваец получит компенсацию за недоплату по зарплате.

В текущем сезоне из-за травмы сухожилия Эдинсон Кавани принял участие лишь в восьми матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитыми мячами в ворота лондонского «Тоттенхэма».