Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Сильнейшие ураганные ветры, пронесшиеся по США на прошлой неделе, нанесли ущерб урожаю пшеницы, который и так страдал из-за засушливых условий, сообщает 20 декабря Reuters со ссылкой на фермеров в Канзасе.

На поле Пресс-служба главы Республики Адыгея

Больше других пострадали посевы пшеницы, которых силой ветра вырвало из земли. У оставшегося урожая есть возможность восстановиться, однако для этого потребуется влага, а ближайшие прогнозы этого не обещают.

Канзас является крупнейшим производителем твердой красной озимой пшеницы. Это самый распространённый сорт пшеницы в США, из которого делают муку для хлеба. Поскольку в данный момент мировые цены на продовольствие взлетели до 10-летнего максимума, торговцы особенно внимательно следят за перспективами урожая в США, которые входят в число основных мировых поставщиков пшеницы.

Напомним, что спустя несколько дней после одного из самых смертоносных торнадо в США было зарегистрировано самое большое количество порывов ураганного ветра за один день.