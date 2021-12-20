Москва, 20 декабря 2021, 18:15 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» имеет естественное происхождение, заявил 20 октября глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Комментируя версию вирусологов о том, что «Омикрон» создан в лаборатории, Гинцбург в интервью «Интерфаксу» заявил, что штамм, обнаруженный в Африке, мог появиться у людей с ВИЧ в результате мутаций:
Также он сказал, что на африканской территории коронавируса мог попасть от людей в организмы диких животных, а потом — снова к людям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков высказал предположение об искусственном происхождении «Омикрона», приведя ряд аргументов.
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