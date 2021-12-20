Москва, 20 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» имеет естественное происхождение, заявил 20 октября глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Комментируя версию вирусологов о том, что «Омикрон» создан в лаборатории, Гинцбург в интервью «Интерфаксу» заявил, что штамм, обнаруженный в Африке, мог появиться у людей с ВИЧ в результате мутаций:

«С другой стороны, у них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто».

Также он сказал, что на африканской территории коронавируса мог попасть от людей в организмы диких животных, а потом — снова к людям.

Гинцбург «Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного человеческого вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков высказал предположение об искусственном происхождении «Омикрона», приведя ряд аргументов.

Читайте подробнее:Вирусолог Чумаков о штамме «Омикрон»: англичане решили прекратить пандемию