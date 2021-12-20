Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Вторая очередь строительства аэропорта «Пулково», которая превратит воздушные ворота Северной столицы в крупный международный хаб, будет сдана к 2026 году. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с президентом — председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным, с которым обсудил реализацию проектов в сфере транспортной инфраструктуры — строительство объектов метрополитена, Широтной магистрали скоростного движения и второй очереди аэропорта «Пулково».

В рамках встречи были установлены сроки реализации второй очереди «Пулково». Отметим, «Пулково» — единственный аэропорт в России, который развивается на основе государственно-частного партнерства.

«Подготовлена новая концепция его развития, определен объем инвестиций в проект. Планируется создать крупный международный хаб и к 2026 году увеличить ежегодный пассажиропоток до 35 млн человек», — рассказали в Смольном.

Напомним, в июне текущего года Смольный заключил соглашение с одним из ключевых партнеров Санкт-Петербурга — управляющей компанией ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — по строительству второй очереди международного аэропорта «Пулково». Объем инвестиций во вторую очередь развития аэропорта превысит 40 млрд рублей.

Что касается строительства метро, то в 2022 году на это в бюджете города предусмотрено 30 млрд рублей. В 2023 году финансирование увеличится до 55 млрд рублей. В 2024 году должны быть построены три станции — «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт». Сейчас на этих объектах идут горнопроходческие работы.

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