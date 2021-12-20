Курган, , 18:13 — REGNUM В ноябре 2021 года наиболее высокий показатель годовой инфляции среди регионов Уральского федерального округа наблюдается в Курганской области — 9,23%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее ускорение инфляции (+0,85 процентных пункта, до 6,57%) в ноябре наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе. В ноябре в регионе продолжали новые автомобили и ряд других непродовольственных товаров, в том числе из-за ухудшения логистики. Кроме того, заметный вклад в ускорение роста цен в ноябре внесло повышение стоимости аренды жилья из-за уменьшения предложения, что отчасти связано с сокращением объема ввода жилья в ЯНАО, отмечают в уральском отделении Центробанка.

Наименьшей среди регионов Уральского ФО остаётся инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — 5,39%, где установлены предельные размеры торговых надбавок к ценам на социально значимые товары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по России годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,4%.

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