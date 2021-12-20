Москва, , 18:12 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр вызван в российское внешнеполитическое ведомство, сообщает 20 декабря пресс-служба МИД РФ.

Цвета национального флага ФРГ

«20 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Г. фон Гайр», — указано в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Послу Германии заявлен решительный протест в связи с недружественным шагом правительства ФРГ, объявившего «персонами нон грата» двоих российских дипломатов из состава посольства России в Германии.

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