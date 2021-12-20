Ташкент, , 18:12 — REGNUM В ответ на заявления российских политиков о необходимости признания зарубежных вакцин, министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов заявил, что решить глобальную проблему удастся только путем международной кооперации.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце ноября президент России Владимир Путин впервые заговорил о том, что взаимное признание вакцин от COVID-19 поможет не только эффективнее бороться с распространением вируса, но и возобновить глобальную деловую и туристическую активность.

«Можно эффективно бороться с пандемией коронавируса только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», — сказал он в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Солидарное с президентом мнение высказали сенатор Владимир Джабаров и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В пресс-службе вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердили, что вопрос о взаимном признании вакцин уже стоит на повестке.

Россия в числе первых разработала вакцину от коронавируса. Вслед за ней, в 2020 году препарат совместного с Китаем производства стал внедрять и Узбекистан. Сейчас в республике активно прививают как узбекско-китайской вакциной, так и российским Спутником. Признание РФ зарубежной вакцины стало бы важным шагом на пути к восстановлению экономики и возобновлению деловой активности двух стран.

Комментируя сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM, министр инновационного развития Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов отметил:

«Взаимное признание вакцин и сертификатов — фактически безальтернативный и единственно приемлемый способ выхода из кризиса в мире, охваченном пандемией. Ясно, что ни одна фармкомпания не в состоянии в одиночку обеспечить человечество требуемым количеством доступных вакцин, а это значит, что будущее — за международным сотрудничеством и кооперацией. Только глобальные усилия могут решить глобальную проблему, и подход Узбекистана к ней — взвешенный и прагматичный. Мы приветствуем заявления российских политических лидеров о необходимости скорейшего признания препарата ZF-UZ-VAC2001, доказавшего свою эффективность и безопасность».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас работа по взаимному признанию актов вакцинации активно продолжается, и Кремль рассчитывает на положительный результат. Однако Россия не рассчитывает на то, что западные страны поступят аналогичным образом и будут выдавать сертификаты привитым российским «Спутником — V».