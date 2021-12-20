Тирана, 20 декабря, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 20 и 21 декабря в Тиране обсудит с премьер-министрами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым дальнейшие шаги по реализации инициативы Open Balkan.

Predsednik.rs Александр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев

Во время встречи в Тиране ожидается подписание шести соглашений — среди них соглашение об условиях свободного доступа к рынку труда в регионе Западных Балкан, соглашение о создании единой схемы электронной идентификации граждан 3Б, соглашение о сотрудничестве в области ветеринарного и фитосанитарного контроля пищевой продукции и корма для животных, сообщил телеканал РТС.

Соглашение об условиях свободного доступа к рынку труда обеспечит возможность лицам, имеющим разрешение на работу в одной из этих трех стран, беспрепятственно устраиваться на работу в остальных двух.

Напомним, что Вучич, Заев и Рама начали работать над созданием региональной зоны свободной торговли в октябре 2019 года. Инициатива поначалу получила неформальное название «мини-Шенген».

На предыдущих встречах инициативы Open Balkan в Скопье в июле этого года и в Белграде в ноябре было отмечено, что до 2023 года между Сербией, Албанией и Северной Македонией будут созданы условия для беспрепятственного перемещения людей, товаров, капитала и услуг.