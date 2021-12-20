Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Супружеская пара, играющая в Final Fantasy XIV, рассмешила сообщество фанатов онлайн-игры фотографией, которая даёт понять, на что муж и жена готовы пойти ради того, чтобы не выдать своей половине спойлеры. Об этом 20 декабря сообщил портал Screen Rant.

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV Скриншот с YouTube

«Мой муж пытается не проспойлерить мне Endwalker», — написала пользовательница форума Reddit под ником Starlightsun. На фотографии запечатлён сидящий за компьютером человек, спрятавший себя и монитор под большим пледом. Самый популярный ответ под постом, набравший 324 лайка, оставил пользователь Valarcrist, он написал: «Ваш муж прячет от вас слезы».

Напомним, релиз дополнение Final Fantasy XIV: Endwalker состоялся 7 декабря 2021 года. Это четвёртое масштабное дополнение онлайн-игры, которая вышла 30 сентября 2010-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что после релиза Endwalker сервера Final Fantasy XIV не справились с наплывом геймеров, из-за чего перед сообществом игроков пришлось извиняться главе разработчиков Наоки Ёсиде.

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