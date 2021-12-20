Минск, , 18:05 — REGNUM Эдуард Бабарико — сын незарегистрированного кандидатом в президенты главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико (отбывающего 14 лет в колонии), подозревается в «экстремизме». На этом основании политзаключённому продлено содержание в следственном изоляторе.

Виктор Бабарико с сыном Эдуардом Официальный канал Бабарико в Telegram

«По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, так как теперь Эдуард является подозреваемым по новому уголовному делу», — сказано в публикации на сайте сторонников Виктора Бабарико.

Эдуарда Бабарико подозревают в «экстремизме» — статья 130 часть 3 Уголовного кодекса Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), а также в «организации массовых беспорядков» — статья 293 УК.

«В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким составом, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы, — сказано в публикации. — По нашей информации обвинение еще не предъявлено. Если обвинение не будет предъявлено в течение 10 дней с момента нового фактического задержания, Эдуард должен быть отпущен».

Сторонники главного соперника Александра Лукашенко во время президентской кампании 2020 года напомнили, что впервые Эдуарда Бабарико задержали 18 июня 2020 года. Полгода он находился в СИЗО КГБ («Американке»), после чего был переведён в СИЗО МВД («Володарку»).

Напомним, там же — в печально известной «Володарке» в 2016—2018 годах содержались белорусские журналисты — корреспонденты ИА REGNUM в Белоруссии. В отличие от отца и сына Бабарико, трёх белорусских публицистов белорусские «правозащитники» не признали ни узниками совести, ни политзаключёнными, по факту поддержав репрессии в отношении журналистов и инакомыслящих.

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